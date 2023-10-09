ЗСУ мають успіх західніше Вербового, за добу на Таврійському напрямку знищили майже 150 окупантів та 6 одиниць військової техніки противника, - Сили оборони

На Таврійському напрямку ворог здебільшого здійснює піхотні штурми. За добу росіяни завдали 8 авіаційних ударів, здійснили 455 артобстрілів, окрім того, відбулось 18 бойових зіткнень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Маємо певний успіх західніше від Вербового. На запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше від Новопрокопівки Запорізької області/ Загальні втрати ворога за минулу добу – 147 осіб, знищено 6 одиниць ворожої військової техніки, зокрема 2 танки, 3 броньовані машини та одну артилерійську систему", - йдеться в повідомленні.

Наші ракетні війська та артилерія виконали 795 завдань. ЗСУ продовжують громити ворожі тили, в повітря злетіли 3 склади боєприпасів різного рівня. Тактика ворога залишається незмінною - здебільшого окупанти здійснюють піхотні штурми.

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"На найважливіших для ворога напрямках він використовує десантні війська та морську піхоту, але вперед пускає мобілізованих бійців та "шторм Z". Минулого тижня понад 30 окупантів здалися в полон", - додав Штупун.