Наразі маємо понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю через скасування авіарейсів. Працюємо над пошуком інших шляхів виїзду, - МЗС

Українці, які перебувають в Ізраїлі, не можуть виїхати через масове скасування авіарейсів. Наразі триває робота над пошуком інших шляхів для їхнього повернення додому.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі маємо понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю. Річ у тім, що на тлі загострення безпекової ситуації авіакомпанії почали масово скасовувати авіарейси... І наші громадяни не можуть виїхати. Тому наше посольство зараз формує список громадян, які потребують допомоги", - зазначив він.

За його словами, МЗС, посольство та представники інших відомств працюють над пошуком інших шляхів виїзду українців з Ізраїлю.

Ніколенко зазначив, що громадяни України, які вже є у списку, мають очікувати від українського посольства інструкцій щодо подальших дій.

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"Також людей, які зіткнулися з проблемами, але ще не повідомили посольству, просимо вийти на зв'язок з дипломатами, щоб ми мали контактну інформацію, і щоб коли будуть конкретні рішення, ми змогли їх поінформувати", - додав речник.

За словами Ніколенка, загалом на консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тис. українців, але ця цифра може бути більша.

"Ми знаємо про те, що, на жаль, унаслідок бойових дій загинули дві українки, є підтвердження їхньої смерті. Також є інформація про можливу загибель ще двох українців поблизу Сектора Гази та одного українця в самому палестинському анклаві", - уточнив він.

Ніколенко додав, що офіційного підтвердження інформації немає. Дипломати з'ясовують ситуацію. Іншої інформації про постраждалих українців наразі не надходило.

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