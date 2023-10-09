Наразі маємо понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю через скасування авіарейсів. Працюємо над пошуком інших шляхів виїзду, - МЗС
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі маємо понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю. Річ у тім, що на тлі загострення безпекової ситуації авіакомпанії почали масово скасовувати авіарейси... І наші громадяни не можуть виїхати. Тому наше посольство зараз формує список громадян, які потребують допомоги", - зазначив він.
За його словами, МЗС, посольство та представники інших відомств працюють над пошуком інших шляхів виїзду українців з Ізраїлю.
Ніколенко зазначив, що громадяни України, які вже є у списку, мають очікувати від українського посольства інструкцій щодо подальших дій.
"Також людей, які зіткнулися з проблемами, але ще не повідомили посольству, просимо вийти на зв'язок з дипломатами, щоб ми мали контактну інформацію, і щоб коли будуть конкретні рішення, ми змогли їх поінформувати", - додав речник.
За словами Ніколенка, загалом на консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тис. українців, але ця цифра може бути більша.
"Ми знаємо про те, що, на жаль, унаслідок бойових дій загинули дві українки, є підтвердження їхньої смерті. Також є інформація про можливу загибель ще двох українців поблизу Сектора Гази та одного українця в самому палестинському анклаві", - уточнив він.
Ніколенко додав, що офіційного підтвердження інформації немає. Дипломати з'ясовують ситуацію. Іншої інформації про постраждалих українців наразі не надходило.