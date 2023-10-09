САП просить ВАКС відсторонити від посади мера Сум Лисенка, якого затримали на хабарі в 2,13 млн грн

9 жовтня 2023 року прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 2 130 000 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП. Як зазначається, про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково. САП нагадує, що 03.10.2023 САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської області. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Також читайте: Мера Сум Лисенка, якого затримали на хабарі в 2,13 млн грн, випустили під заставу

Автор: Ірина Дашківська