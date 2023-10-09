Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрену зустріч через ситуацію в Ізраїлі, - Боррель
Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.
Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.
Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.
За даними МЗС України, серед загиблих в Ізраїлі 2 громадянки України.