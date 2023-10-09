Рідним загиблих та постраждалим від удару РФ по Грозі виплатять грошову допомогу

Рідні загиблих та постраждалі від терористичної атаки в селі Гроза Харківської області отримають грошову допомогу з обласного бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську ОВА, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, відповідне рішення сьогодні ухвалила спільна комісія ХОВА та Харківської обласної ради.

Так, відповідно до рішення Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, з обласного бюджету буде виділено по 30 тис. грн допомоги 37-ми родинам загиблих у селі Гроза. Ще 6 сімей, де постраждалі перебувають у важкому стані, отримають по 50 тис. грн.

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Крім того начальник ОВА повідомив, що триває робота над залученням міжнародних партнерів України до допомоги постраждалим у с. Гроза. Зокрема, вже досягнуто домовленостей із Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ щодо виплат 6600 грн на кожну постраждалу дитину та кожній постраждалій родині, де є діти. Також ХОВА має домовленість із французькою гуманітарною організацією ACTED, що є партнером ООН, про виплати 10800 грн на кожну постраждалу особу.

Нагадаємо, 52 особи, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.