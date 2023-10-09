На Херсонщині судитимуть трьох жителів за підозрою в колабораціонізмі, які під час окупації стали "головами громад"

На Херсонщині судитимуть трьох місцевих жителів, які під час тимчасової окупації регіону пішли на співпрацю з ворогом і обійняли посади так званих "голів громад".

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Як зазначається, двоє з них очолили Тавричанське та Малокаховське територіальні управління Каховської окупаційної адміністрації. Ще одна стала "головою" села Кардашинка Скадовського району Херсонської області.

"На цих псевдопосадах обвинувачені допомагають ворогу впроваджувати окупаційний режим на захоплених територіях регіону та легалізувати владу країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області скеровано до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих жителів за фактом колабораціонізму (ч. 5. ст. 111-1 КК України).

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