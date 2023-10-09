Литва виділить €358 тис. на проєкт з посилення підготовки спецслужб у боротьбі з тероризмом
Про це повідомляє департамент поліції країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Проєкт триватиме понад 2 роки й фінансується в рамках програми Фонду внутрішньої безпеки на період 2021-2027 років. Більшу частину у розмірі 268 тисяч євро проєкту виділив ЄС.
Зазначається, що програма спрямована на посилення готовності антитерористичного підрозділу поліції Литви "Арас" та служби громадської безпеки до адекватного реагування на потенційні теракти, пов'язані із захопленням заручників або використанням вибухівки.
Також локалізацією теракту, звільненням заручників, зменшенням загроз та забезпеченням безпеки об'єктів критично важливої інфраструктури.
Як повідомили у відомстві, у межах проєкту планують придбати спецобладнання для проведення бойових дій на воді, абордажних, водолазних та інших антитерористичних операцій в територіальних водах Литви.