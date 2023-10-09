В ООН стурбовані відсутністю системи повернення вивезених Росією українських дітей

В управлінні ООН з прав людини заявили, що стурбовані відсутністю системи повернення вивезених до Росії українських дітей, а також розповідями дітей, які повернулися до України, про психологічне чи фізичне насильство.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це пише Reuters.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) як і раніше серйозно стурбоване тим, що не існує налагодженої системи повернення українських дітей, які були передані в інші регіони на окупованій Росією території або до Російської Федерації", − заявила заступниця Верховного комісара Нада Аль-Нашіф на Раді ООН з прав людини в Женеві.

Так, деякі діти, які повернулися до України, розповідають, що стали свідками або зазнали психологічного чи фізичного насильства з боку тамтешнього педагогічного персоналу.

Українська влада заявляє, що вона ідентифікувала і перевірила майже 20 000 дітей, які були вивезені до Росії під час війни. Наразі Україна репатріювала понад 400 дітей.

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