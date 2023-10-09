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Зеленський призначив Баргилевича командувачем Сил Тероборони ЗСУ

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баргилевич
Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Указом №678/2023 глава держави звільнив Ігоря Танцюру, а указом №679/2023 призначив Баргилевича Анатолія Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Анатолій Баргилевич - генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року - начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Urs
  • Юрій Вінгорськи
    КУЙ!!!! з кб ЛУЧ!!! такий як з тепловізорами.
    підрив боєздатності!!!
    робота на *****
    держзрада.
    колаборанство
    НУ ВСЕ ЯК ЛЮБИТЬ ОПа!
    і ці уібани та уібанки досі на посадах!!!
  • Юрій Вінгорськи
    це не ниття, пане Андрій.
    це пряма мова, що команда найвеличнішого боневтіка, казли і моральні підараси.
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