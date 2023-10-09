Зеленський призначив Баргилевича командувачем Сил Тероборони ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Указом №678/2023 глава держави звільнив Ігоря Танцюру, а указом №679/2023 призначив Баргилевича Анатолія Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Анатолій Баргилевич - генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року - начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.