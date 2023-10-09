Зеленський призначив Баргилевича командувачем Сил Тероборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Указом №678/2023 глава держави звільнив Ігоря Танцюру, а указом №679/2023 призначив Баргилевича Анатолія Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Анатолій Баргилевич - генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року - начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

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