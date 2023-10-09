Philip Morris після падіння через війну відновила частку на українському ринку до 24%

Компанія Philip Morris відновила свою частку на українському ринку до 24% після її зниження майже до 14%.

Про це заявив гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Після початку війни ми розпродали залишки і більше не могли виробляти продукцію в Харкові. Десь протягом двох місяців ми майже не були присутні на ринку, доки налаштовували імпорт. У цей період, за нашими підрахунками, наша частка знизилася майже до 14%", - розповів він.

Ситуація змінилася після налагодженого імпорту з фабрик PMI з-за кордону, а потім співробітництва з міжнародною компанією в Києві, яка виробляє продукцію під брендами PMI. Це дало змогу до кінця року повернути найважливіші позиції в портфелі, тож частка ринку компанії почала зростати, проте залишалася все ж таки набагато меншою, ніж була до війни, сказав Барабаш.

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"Зараз ми намагаємося повернути те, що мали до війни. Останні два місяці, за нашими підрахунками, продемонстрували зростання приблизно до 24%. Нам ще є над чим працювати, але динаміка позитивна - і це найважливіше", - зазначив гендиректор.

Пріоритетом компанії зараз є запуск нової фабрики під Львовом, запланований на кінець березня - початок квітня 2024 року.

"В умовах війни критично важливо утримати споживача: якщо є споживач, який залишився з брендом, то, забезпечуючи його потреби, можна заробляти і говорити про рентабельність і доходи. Але якщо втратити споживача, то повернути його через кілька років буде набагато складніше", - пояснив Барабаш.

Він додав, що якщо говорити про категорію тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН), то цей продукт завжди імпортувався, тож коли почалося повномасштабне вторгнення РФ PMI на українському ринку нічого не втратила, перемістивши продукцію подалі від зон активних бойових дій.

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Загалом, характеризуючи динаміку ринку, Барабаш нагадав, що легальний ринок до війни щороку падав на 10-12%: через зростання нелегальної продукції, швидке підвищення акцизних ставок, що значно перевищувало рівень інфляції.

"У 2023 році легальний ринок продовжує скорочуватися, але значно меншими темпами, ніж торік, через часткове повернення мігрантів з-за кордону; плюс невеликий позитивний ефект має боротьба з нелегальною торгівлею - щонайменше обсяг нелегальної продукції перестав зростати", - сказав гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Він також уточнив, що якщо аналізувати цінові сегменти, то динаміка стабільна, а очікуваного можливого збільшення дешевших сегментів через те, що економічна ситуація складна, не відбулося.

"Значні зміни можуть відбутися з липня наступного року, коли більше не можна буде продавати сигарети з капсулами зі смаками. Ми оцінили, що частка цих продуктів становить 10-15%, тобто після припинення продажу таких сигарет споживач почне шукати альтернативні продукти. Також ця заборона може збільшити частку нелегального ринку, що приваблює людей не лише низькою ціною, а й забороненими в легальних продуктах смаками", - зазначив Барабаш.

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Як повідомлялося у квартальному звіті PMI, у другому кварталі 2023 року концерн збільшив відвантаження сигарет і тютюнових стіків на українському ринку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 50,3% за середнього зростання ринку на 13,4%, тоді як у першому кварталі було зафіксовано падіння на 26,7%.

PMI в липні розпочав підготовчі роботи на новому об'єкті у Львівській області на західній Україні, в який буде вкладено $30 млн і виробництво на якому заплановано запустити в першому кварталі 2024 року. Зупинений наприкінці лютого 2022 року завод під Харковом залишається в тому самому стані через наявні загрози, тоді як продукцію постачають на український ринок із виробничих центрів за межами України, а також у межах контрактного виробництва.

У 2022 році PMI скоротив відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стіків. Зокрема, продаж сигарет скоротився на 38,1% - до 6,6 млрд, тютюнових стіків для систем нагрівання тютюну - на 13,5%, до 4,47 млрд.

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