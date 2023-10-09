Повідомлено про підозру керівнику "МВС РФ" на Херсонщині Берьозіну, який причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів, - СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", яке діє на тимчасово захопленій частині регіону. Зрадник Сергій Берьозін причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що колаборант наразі переховується від правосуддя на лівобережжі області.

Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації "ДНР". Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого "Ясинуватського міськвідділу МВС" в окупованому місті.

"Після початку повномасштабної війни і захоплення Херсонщини фігурант отримав "підвищення" та очолив створене агресором "Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в СБУ, на цій "посаді" зловмисник виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях.

У катівні людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати в них спротив та схилити до співпраці з російськими загарбниками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій частині на півдні України тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, додали у пресцентрі СБУ.

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