Повідомлено про підозру керівнику "МВС РФ" на Херсонщині Берьозіну, який причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що колаборант наразі переховується від правосуддя на лівобережжі області.
Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації "ДНР". Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого "Ясинуватського міськвідділу МВС" в окупованому місті.
"Після початку повномасштабної війни і захоплення Херсонщини фігурант отримав "підвищення" та очолив створене агресором "Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в СБУ, на цій "посаді" зловмисник виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях.
У катівні людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати в них спротив та схилити до співпраці з російськими загарбниками.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій частині на півдні України тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, додали у пресцентрі СБУ.