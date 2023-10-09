Інструктори ПВК "Вагнер" були залучені до підготовки ХАМАС для атаки на Ізраїль, - Центр нацспротиву

Частина бойовиків ПВК Вагнер, які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ. "Ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його "вагнерівці" і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань у країнах Африки", - йдеться в повідомленні. Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливості ХАМАС "серйозно послаблені" після авіаударів по Газі, тривають бої у декількох місцях навколо сектора, - Армія Ізраїлю

Автор: Наталя Джума