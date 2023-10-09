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Інструктори ПВК "Вагнер" були залучені до підготовки ХАМАС для атаки на Ізраїль, - Центр нацспротиву

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рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці
Частина бойовиків ПВК Вагнер, які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його "вагнерівці" і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань у країнах Африки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • pacerhard melina
    Год назад я тут на Цензоре удивлялся, почему израильтяне не понимают простую вещь: Иран тестирует в войне против Украины военные технологии, которые рано или поздно использует против Израиля. А еще в обмен на поддержку москвы огромным количеством оружия, Иран скорее всего получит технологию быстрого обогащения урана. Лидеры Хамас год назад встречались с лавровым, это уважаемые партнеры кремля. И при всем этом в Израиле пальцем о палец не ударили, чтоб предотвратить усиление Ирана и разрушить связку иран-мордор. Вместо этго Нетаньяху встречался с другом пуйлом и развивал экономическое сотрудничество Израиля с мордором. То есть буквально вчера в кремле встречались с Хамасом, а сегодня - с Нетаньяху. Многие думали, что это такой хитрый еврейский план. Сегодня мы видим, что это был за план. И в Израиле, оказывается, есть идиоты. Надеюсь, хоть не 73%.
  • Rino Rino
    Може тепер Бібі вже накінець зрозуміє, що собою являють кацапи? мабуть вже не захоче більше їхати до ху йла на побєдобєсіє з колорадками.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Терори і вбивства ніде і ніколи не проходять без кацапів, це навіть не орда, це потвора, яка приносить людям тільки горе.
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