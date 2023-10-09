Ситуація в Ізраїлі в жодному разі не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні, - Єврокомісія

Ситуація на Близькому Сході не вплине на підтримку та допомогу, яку Євросоюз надає Україні.

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

На питання, як напад терористів ХАМАС на Ізраїль може змінити підтримку України з боку країн ЄС, речник відповів: "Ніщо і за жодних обставин не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву".

Він додав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у суботу підтвердила, що "ЄС стоятиме з українським народом стільки, скільки буде потрібно у війні проти Росії".

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби Росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок.

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За його словами, міністри під час зустрічі щоразу обговорюють події в Україні через їхню важливість. Ідея зустрічі 10 жовтня – обговорити, що трапилося в Ізраїлі, і якою "повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті".

"Звичайно, незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", – додав Стано.