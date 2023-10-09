Наразі близько 6 мільйонів людей в Україні перебувають під загрозою мінної небезпеки, - Шмигаль
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час церемонії передачі МВС 15 мобільних класів безпеки для роботи з дітьми, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відповідно до аналізу й експертних даних, близько 6 мільйонів людей в Україні знаходяться під загрозою мінної небезпеки для їхнього життя і здоров'я. Наразі близько 250 людей загинули від мін в Україні, ще понад 500 людей зазнали поранення і каліцтва через міни. І якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько 9 тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні", - наголосив він.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, з початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло 505 дітей, з них троє дітей підірвалися на мінах і 38 дістали серйозні поранення від вибухонебезпечних предметів.