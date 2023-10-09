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Наразі немає прямої інформації щодо причетності Ірану до планування атак ХАМАС на Ізраїль, - Білий дім

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ізраїль
Наразі у США немає прямої інформації про зв’язки Ірану з плануванням атак терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Що ми можемо абсолютно ясно сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки він підтримував ХАМАС протягом десятиліть", - сказав Файнер.

Він вказав на постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАС з боку Тегерана.

"Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити", - додав заступник радника президента США з національної безпеки.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль. Натомість місія Ірану в Організації Об’єднаних Націй стверджує, що Тегеран нібито не причетний до кривавого нападу ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль, жертвами якого стало понад 700 ізраїльтян.

Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Wild MadDog
    Напад на Ізраїль спланував, підготував та спонсорував рашистський кацапстан через своїх псів Хамас, КВІР та Хезболу.
    США! Будете довго шукати звязки та сумніватися, то там ще до купи Талібан зявиться
  • Fjall_Raven
    ясний пентіум! бо коли признати, що іран напряму причетний до нападу, спланував, підготував терористів, дав їм трофейну західну зброю отриману від параші, керував та ще й власноручно вів РЕБ по периметру вторгнення, це це може привести до ескалації! ))
  • alex bf2834f5
    прямой информации нет,только косая)как вы уже з..бали
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