Наразі немає прямої інформації щодо причетності Ірану до планування атак ХАМАС на Ізраїль, - Білий дім

Наразі у США немає прямої інформації про зв’язки Ірану з плануванням атак терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Що ми можемо абсолютно ясно сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки він підтримував ХАМАС протягом десятиліть", - сказав Файнер.

Він вказав на постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАС з боку Тегерана.

"Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити", - додав заступник радника президента США з національної безпеки.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль. Натомість місія Ірану в Організації Об’єднаних Націй стверджує, що Тегеран нібито не причетний до кривавого нападу ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль, жертвами якого стало понад 700 ізраїльтян.

Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.