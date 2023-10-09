Далекобійна зброя має бути здатна знищити Кримський міст, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Україні потрібні ракети, які здатні повністю знищити Кримський міст. Це важливо як для боїв на певних напрямках фронту, так і для здатності РФ контролювати Чорне море.

Так вважає народний депутат від "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо мати ракети, які дозволять вразити Кримський міст. Якщо ми знищимо цей міст, це буде велика логістична поразка для РФ і на деяких напрямках це може змінити хід бойових дій", - констатує представник "Голосу".

Також можливість вражати території РФ та тимчасово окуповані ділянки може змусити ворога менше завдавати ударів по українській території.

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"Ми бачимо, як працюють росіяни, - вони випускають по нас десятки і більше ракет, які все-таки долітають. І це попри те, що у нас менша територія і щільність ППО постійно зростає. Росіяни теж пристосовуються. Для того, щоб проходити їхні сили ППО (там є різні методи, включно з фальш-цілями), нам потрібно виготовляти більше ракет, щоб ми мали більше засобів ураження на території РФ і тимчасово окупованих територіях", - пояснює народний депутат.

За словами Романа Костенка, ми вже можемо бачити наслідки спецоперацій в Криму, коли РФ була змушена перебазувати свій флот.

"Зараз ми бачимо наслідки роботи ЗСУ по Севастополю і СБУ по ураженню дронами по кораблям РФ і росіяни зараз вимушені свій флот перебазовувати і виводити з Криму. Це війна економік. І одне з наших завдань - не давати Росії вести торгівлю морем", - акцентує Костенко.

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