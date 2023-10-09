В окупованому Криму зростають антиросійські настрої, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Криму московські куратори незадоволені рівнем підтримки російської влади місцевим населенням. Згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, які замовляла адміністрація Путіна, на півострові різко зростають антиросійські настрої.

Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається. що зрадник Сергій Аксьонов має проблеми через падіння підтримки РФ місцевим населенням.

"Московські куратори незадоволені рівнем підтримки влади РФ жителями тимчасово окупованого Криму. Згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, які замовляла адміністрація Путіна, на півострові різко зростають антиросійські настрої, через що очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов мав неприємну розмову з кремлівськими кураторами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Аксьонов на свій захист надав "аналітичну" доповідь в Москву щодо причин зростання антиросійських настроїв, і ключовою проблемою називає економічну, зокрема вплив санкцій, через що зросли ціни на ліки й товари першої необхідності.

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"Та фактично, ключовою проблемою є переорієнтування ресурсів півострова на забезпечення військових потреб ЗС РФ. Наприклад, дефіцит окремих найменувань ліків пов’язаний з тим, що в першу чергу медичне забезпечення надається пораненим росіянам у шпиталях. Також на півострові фіксується суттєвий дефіцит робочої сили через мобілізацію чоловічого населення. Наприклад у сільськогосподарському секторі, дефіцит робочої сили складає 77%," - додають у ЦНС.

Як стверджує ЦНС, "цапом-відбувайлом" цього разу став так званий міністр енергетики та палива Криму Ігор Корінь, який нещодавно подав у відставку. Саме на нього Аксьонов покладає відповідальність за зростання цін на паливо, а відповідно й на товари першої необхідності.