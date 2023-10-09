Стефанчук закликав Парламентську Асамблею НАТО підтримати рішення запросити Україну до Альянсу на саміті у Вашингтоні 2024 року
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Після саміту НАТО у Вільнюсі ми вже маємо починати думати про те, як разом підійдемо до саміту НАТО у Вашингтоні", - наголосив Стефанчук.
Він додав, що мета України - досягти максимального прогресу й отримати запрошення на вступ до НАТО на наступному саміті, коли Альянс святкуватиме свою 75-ту річницю.
"Ми закликаємо членів Альянсу досягти консенсусу у цьому питанні та зробити свій внесок у досягненні такого консенсусу. Кожен голос має значення", - зазначив Стефанчук.
Він наголосив, що Україна буде вдячна за консолідований голос Асамблеї, який заохочуватиме уряди країн-членів Альянсу підтримати рішення про запрошення України до вступу в НАТО на Вашингтонському саміті.
"Ми знаємо, що наш шлях до НАТО лежить через реформи. Відповідно до духу рішень Вільнюського саміту, ми залишаємося відданими порядку денному реформ, який допомагає Україні рухатися вперед до членства у НАТО, зміцнювати наші оборонні спроможності та взаємосумісність з Альянсом", - акцентував Стефанчук.
Водночас він наголосив, що наразі всі розуміють, що Збройні сили України - це сучасна армія, яка трансформується безпосередньо на полі бою та відповідає стандартам демократії й прав людини.
"Це шлях, яким ми рухаємося та досягаємо реформ, які не лише необхідні для вступу до НАТО чи Європейського Союзу, але й потрібні українцям", - резюмував Стефанчук.