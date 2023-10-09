Стефанчук закликав Парламентську Асамблею НАТО підтримати рішення запросити Україну до Альянсу на саміті у Вашингтоні 2024 року

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у зверненні до Парламентської асамблеї НАТО закликав країни-члени Альянсу підтримати рішення про запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Після саміту НАТО у Вільнюсі ми вже маємо починати думати про те, як разом підійдемо до саміту НАТО у Вашингтоні", - наголосив Стефанчук.

Він додав, що мета України - досягти максимального прогресу й отримати запрошення на вступ до НАТО на наступному саміті, коли Альянс святкуватиме свою 75-ту річницю.

"Ми закликаємо членів Альянсу досягти консенсусу у цьому питанні та зробити свій внесок у досягненні такого консенсусу. Кожен голос має значення", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що Україна буде вдячна за консолідований голос Асамблеї, який заохочуватиме уряди країн-членів Альянсу підтримати рішення про запрошення України до вступу в НАТО на Вашингтонському саміті.

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"Ми знаємо, що наш шлях до НАТО лежить через реформи. Відповідно до духу рішень Вільнюського саміту, ми залишаємося відданими порядку денному реформ, який допомагає Україні рухатися вперед до членства у НАТО, зміцнювати наші оборонні спроможності та взаємосумісність з Альянсом", - акцентував Стефанчук.

Водночас він наголосив, що наразі всі розуміють, що Збройні сили України - це сучасна армія, яка трансформується безпосередньо на полі бою та відповідає стандартам демократії й прав людини.

"Це шлях, яким ми рухаємося та досягаємо реформ, які не лише необхідні для вступу до НАТО чи Європейського Союзу, але й потрібні українцям", - резюмував Стефанчук.

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