Умєров провів телефонну розмову з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен: Обговорили нагальні потреби на передовій

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з Кайсою Оллонгрен, міністром оборони Нідерландів.

Про це Умєров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Нідерландам за лідерство в коаліції F-16, навчання пілотів, готовність надати літаки та плани створити центр підготовки пілотів. Обговорили нагальні потреби на передовій - системи ППО, далекобійні ракети, артилерію. Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель та забезпечення, який стане корисним для України", - йдеться у повідомленні.

"Буду радий зустрітися з міністеркою Оллонгрен під час зустрічі у форматі "Рамштайн" та запросив відвідати Україну найближчим часом", - додав Умєров.

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