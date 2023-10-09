На Сумщині вже облаштовано 1935 захисних споруд

Вже 1935 захисних споруд облаштували в Сумській області. Їхня загальна ємність становить більш ніж 30 000 осіб.

Про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як доповів під час апаратної наради директор Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА Олександр Милаш, за минулий тиждень фонд захисних споруд збільшився на 2 одиниці у Конотопському та Охтирському районах. У Комишанській, Чупахівській та Боромлянській громадах наразі тривають будівельні та ремонтні роботи з метою забезпечення укриттям освітніх закладів.

Повідомляється, що з липня цього року кількість укриттів збільшилась на 331 одиницю. Загальна ємність захисних споруд на Сумщині становить більш ніж 30 000 осіб.

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"Ворог підступно та цинічно б’є по мирному населенню і ми маємо захистити наших людей. Найважливішим завданням на сьогодні є забезпечення населення укриттям. Питання нарощування захисних споруд перебуває на моєму особистому контролі",- сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Департаменту цивільного захисту спільно з національною поліцією та представниками ДСНС було надано доручення перевірити та проаналізувати ситуацію з захисними спорудами у Сумському районі та місті Суми, для виявлення та усунення порушень.

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