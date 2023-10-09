На Сумщині вже облаштовано 1935 захисних споруд
Про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як доповів під час апаратної наради директор Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА Олександр Милаш, за минулий тиждень фонд захисних споруд збільшився на 2 одиниці у Конотопському та Охтирському районах. У Комишанській, Чупахівській та Боромлянській громадах наразі тривають будівельні та ремонтні роботи з метою забезпечення укриттям освітніх закладів.
Повідомляється, що з липня цього року кількість укриттів збільшилась на 331 одиницю. Загальна ємність захисних споруд на Сумщині становить більш ніж 30 000 осіб.
"Ворог підступно та цинічно б’є по мирному населенню і ми маємо захистити наших людей. Найважливішим завданням на сьогодні є забезпечення населення укриттям. Питання нарощування захисних споруд перебуває на моєму особистому контролі",- сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Департаменту цивільного захисту спільно з національною поліцією та представниками ДСНС було надано доручення перевірити та проаналізувати ситуацію з захисними спорудами у Сумському районі та місті Суми, для виявлення та усунення порушень.