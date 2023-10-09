Російського агента, який коригував ракетні удари по Дніпру, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Чоловіка, який у Дніпрі коригував ракетні удари РФ по місту, визнано винним у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисника затримали влітку 2023 в обласному центрі. Після викриття його спільників на початку року він ненадовго "заліг на дно". Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським "куратором" і продовжив виконувати його завдання.

"Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким "прикриттям" фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста. Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову.

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Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів, а саме: по аеропорту, лікарні в м. Дніпро, житловому будинку в м. Підгородне та будівлі Управління СБУ. При цьому позначав на Гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником ГРУ.

Російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув’язнення - суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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