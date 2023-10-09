ВАКС закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана, яку він називає політичною

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана, яку він називає політичною. Проте Пацкана не влаштовує формулювання "у зв’язку із закінченням строків давності", тому він подає апеляцію.

Про це Валерій Пацкан повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України поставив крапку в політичній справі проти мене. Єдине, суд вирішив закрити цю ганебну історію "у звʼязку із закінченням строків давності". Як то кажуть, ложечки знайшлися, але осад залишився. Тому скористаюся своїм правом на апеляцію, щоб ще раз довести: діяв і дію за законом", - повідомив Валерій Пацкан.

Пацкан зазначив, що кримінальна справа проти нього була ініційована та організована зацікавленими особами за для усунення його з посади голови Рахункової палати України. Вона була відкрита після того, як Пацкан не погодився припинити перевірку використання державних коштів низкою державних структур, наголосив він.

"Нагадаю, все почалося з того, що з деяких кабінетів почали надходити натяки припинити Рахунковою палатою перевірку ефективності використання коштів рядом державних структур під час війни. Отримавши з мого боку негативну відповідь, ініціатори пішли силовим шляхом. Кримінальну справу тримали "на гачку" доти, доки не дотисли мою відставку через парламент. Після політичне переслідування немало жодного сенсу. Тому справу і "відпустили" - підкреслив Валерій Пацкан.

Як відомо, Валерій Пацкан очолював Рахункову палату з 2018 по 2023 рік. Підозру у кримінальній справі йому повідомили у листопаді 2022 року стосовно подій 2017 року. Верховна Рада проголосувала за недовіру Валерію Пацкану лише з другої спроби - у квітні 2023 року.

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