"Філіп Морріс" навесні планує відкрити нову фабрику у Львівській області, - гендиректор

Компанія планує покрити практично всю потребу в сигаретах на внутрішньому ринку.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш, передає Цензор.НЕТ.

"Очікуємо, що в кінці березня – на початку квітня ми маємо запустити перше комерційне виробництво. Будемо його поступово нарощувати, аби протягом року вийти на максимальну потужність. Наша мета – покрити практично всю потребу компанії на внутрішньому ринку в сигаретах", - зазначив він.

За словами Барабаша, можливо, будуть якісь специфічні формати, котрі не доцільно виробляти в Україні, а краще імпортувати.

"Але ми б хотіли, аби 80-90% продукції (це стосується формату, асортименту й обсягу) вироблялась на новій фабриці у Львові", - сказав він, додавши, що відкриття нової фабрики наразі є пріоритетом.

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Гендиректор "Філіп Морріс" зазначив, що через складну ситуацію в Харківській області зараз неможливо робити якісь плани щодо відновлення виробництва там.

"Разом з тим, ми керуємось довгостроковою стратегією РМІ - це розвиток категорії новітніх тютюнових виробів та, відповідно, їх виробництво. І це якраз може відкрити нові можливості для залучення великих інвестицій та переобладнання нашого харківського виробництва", - заявив він.

Але для цього, за його словами, мають бути сприятливі умови - фіскальна та регуляторна політика, підтримка інновацій з боку держави.

"На сьогодні ці умови набагато гірші, ніж у сусідніх країнах ЄС, проте ми сподіваємось, що ситуація буде змінюватись", - додав Барабаш.

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