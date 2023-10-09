Напад ХАМАС на Ізраїль: Єврокомісія призупиняє допомогу Палестині

Після кривавого нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Єврокомісія ухвалила рішення призупинити фінансування проєктів розвитку для Палестини.

Про це заявив комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Тут не може бути бізнесу як зазвичай. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 млн євро", - написав він.

До того ж, Єврокомісія негайно призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини. Вона також переглядає всі проєкти та оцінює весь бюджетний портфель. Тим часом нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені до "подальшого повідомлення".

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"Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз", - додав Варгеї.

Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.