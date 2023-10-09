На Заході немає наративу про те, що в Україні "суперкорупція", з якою ніхто нічого не робить, - Кулеба

У союзників України немає особливих претензій щодо рівня корупції в Україні. Наратив про те, що Україна безнадійно корумпована держава, намагаються "завантажити" штучно.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що його турбує те, що "нас знову намагаються медійно завантажити в наратив "Україну зливають, корупція перемагає"".

"Півтора року ми жили без цієї медійної історії, тепер знову йде вал з усіх боків. Так, комусь це вигідно, є сили у світі, і в США, і в Європі, які хочуть, щоб усі говорили про Україну як корумповану безнадійну державу. Ці сили існують. Але українська влада та суспільство не повинні їм підігравати", - зазначив він.

Кулеба запевнив, що на рівні Білого дому та глав великих країн ЄС немає особливих вимог і претензій щодо корупції в Україні. Він додав, що навпаки під час візиту Зеленського у Вашингтон було дуже позитивно оцінено і внесення закону про спеціального антикорупційного прокурора у Верховну Раду, і рішення про відбір суддів до Конституційного суду.

"Українська держава змінює себе на краще. Чи треба ще більше робити? Треба. Цього ніхто не заперечує. Але ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут "суперкорупція" і ми з цим нічого не робимо, немає", - наголосив Кулеба.

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