У районах Херсонщини, де оголошено евакуацію, залишається близько 1200 дітей

У населених пунктах Херсонщини, які перебувають під постійними обстрілами, залишається близько 1200 дітей. Про примусову евакуацію наразі не йдеться.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Про примусову (евакуацію населення з Херсонщини. - Ред.) поки що не йдеться, хоча б нам тут вивезти дітей з населених пунктів, які під обстрілами постійними", - зазначив Толоконніков.

Він нагадав про відповідне рішення Ради оборони області про обов’язкову евакуацію родин з дітьми та зазначив, що над цим активно працюють соцпрацівники, волонтери, правоохоронці.

Толоконніков додав, що вивезли з таких населених пунктів понад 300 дітей з родинами, залишається близько 1200 дітей.

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