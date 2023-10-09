Пропаганда війни та тероризм: СБУ пропонує рішення, за якими можна ліквідувати діяльність УПЦ (МП). ДОКУМЕНТ

У ВР зареєстровано законопроєкт № 10126 "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". З ініціативою його ухвалення або внесення запропонованих змін до вже чинних законопроєктів виступила СБУ – відповідного листа до депутатів направив голова Служби безпеки Василь Малюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, законопроєкт № 10126 передбачає доповнення переліку правових підстав для припинення за рішенням суду діяльності релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за вчинення злочину проти основ національної безпеки України або за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 161, 258 – 258-6, 436 – 438, 442, 447 КК України.

Це статті щодо "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", "терористичний акт", "пропаганда війни", "планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни", "порушення законів та звичаїв війни", "геноцид" та "найманство".

Згідно з п. 5 ч. 4 ст. 16 закону "Про свободу совісті та релігійні організації", наразі діяльність релігійної організації у судовому порядку припиняється виключно у разі засудження її уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111.1 КК ("колабораційна діяльність").

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Проєкт закону було зареєстровано головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. Голова СБУ Василь Малюк направив відповідного листа до депутатів з відповідними пропозиціями ухвалення або внесення запропонованих змін до вже чинних законопроєктів.





У листі йдеться, зокрема, про те, що діяльність російської православної церкви (РПЦ - ред.) на території України спрямована на підтримку збройної агресії Росії, "реалізацію геноцидної політики РФ" та депортацію українців. РПЦ не відокремлена від РФ, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами. Таким чином РПЦ виконує функції "державних службовців у релігії" та реалізує державну політику Росії через наявні засоби впливу та влади.

Як зазначається, за матеріалами СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснюється досудове розслідування 65 кримінальних проваджень щодо 65 священнослужителів УПЦ МП, у тому числі стосовно 15 архієреїв, частина з яких є юридичними керівниками релігійних організацій – управлінь, монастирів, центрів тощо.

Серед викритих СБУ злочинів – 20 фактів державної зради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень за фактами публічної агітації до релігійної ворожнечі, а також продажу вогнепальної зброї та розповсюдження дитячої порнографії.

Серед законопроєктів, що фактично забороняють діяльність УПЦ МП, зареєстрованих у ВР, найбільше шансів на ухвалення має урядовий проєкт №8371 змін до законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Закон може бути винесений на голосування в першому читанні вже цього тижня.

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Нагадаємо, наприкінці вересня Стефанчук заявляв, що, на його думку, у ВР немає достатньої кількості голосів для заборони УПЦ (МП).

Також повідомлялося, що У ВР 226 народних депутатів підтримали розгляд заборони УПЦ (МП).