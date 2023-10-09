Протирадіаційне укриття на 200 осіб будують в одному з ліцеїв Київщини

У Переяславському ліцеї № 5 у Бориспільському районі Київської області зводять нове протирадіаційне укриття, яке здатне вмістити 200 людей.

Про це у фейсбуці повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На Київщині продовжують створювати умови для безпечного навчання дітей. Зокрема, в Переяславському ліцеї № 5 у Бориспільському районі зводять нове протирадіаційне укриття. Уже підготовлено котлован для виконання бетонування. Нове укриття розраховане на 200 людей.

Будівництво споруди дасть можливість повноцінного очного навчання в одну зміну всього закладу з урахуванням використання також найпростішого укриття, яке функціонує зараз. Крім того, нове укриття може використовуватися в разі потреби населенням мікрорайону", - йдеться в повідомленні.

В ОВА також повідомили , що загалом у закладах освіти Київщини облаштували вже понад 1200 об’єктів цивільного захисту та укриттів. Вони розраховані на одночасне перебування майже 270 тис. людей. У майже 900 школах та садках укриття облаштували протягом останніх двох років. У вересні оновлені укриття запрацювали в закладах освіти Гатненської, Вишневої, Білогородської, Петрівської громад.

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