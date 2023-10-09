ГУР підтверджує удар по російським силам у Джанкої 7 жовтня

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що ЗСУ завдали удару по силах та засобах збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованому Джанкої.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"У суботу ввечері, 7 жовтня, по силах та засобах збройних сил Росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Попередньо серед окупантів - втрати, але всі деталі наразі уточнюються і перевіряються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня Цензор.НЕТ повідомляв про те, що у Джанкої чули звуки вибухів та бачили дим, у небі місцеві помітили слід від ракети.

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