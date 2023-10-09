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ГУР підтверджує удар по російським силам у Джанкої 7 жовтня

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джанкой
Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що ЗСУ завдали удару по силах та засобах збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованому Джанкої.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"У суботу ввечері, 7 жовтня, по силах та засобах збройних сил Росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Попередньо серед окупантів - втрати, але всі деталі наразі уточнюються і перевіряються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня Цензор.НЕТ повідомляв про те, що у Джанкої чули звуки вибухів та бачили дим, у небі місцеві помітили слід від ракети. 

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Jimmy Hill
  • Ex perd
    Переживаю за цих трьох тяжкопоранених, можуть до Кобзона запізнитись.
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