ХАМАС переживе важкі та жахливі речі, кампанія тільки почалася, - Нетаньяху

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що влада країни "збирається змінити Близький Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Виступаючи після наказу про блокаду Гази, Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС переживе "важкі та жахливі речі".

Звертаючись до влади на півдні країни, він сказав: "Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі речі. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх мешканців. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою".

Також Нетаньяху закликав владу "стояти твердо, тому що ми збираємося змінити Близький Схід".

"ХАМАС переживе важкі та жахливі речі. Кампанія проти угруповання тільки почалася", - наголосив він.

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Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.

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