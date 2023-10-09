Об’єкти соціальної інфраструктури Києва почали підключати до тепла
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Столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки, - за заявками їхніх керівників.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі", - йдеться в повідомленні.