Венеційська комісія не підтримує законопроєкт про 10-річну заборону членам проросійських партій брати участь у виборах України

Венеційська комісія не згодна з пропозицією законопроєкту №9081, згідно з яким члени проросійських партій не зможуть брати участь у виборах протягом десяти років після закінчення війни. В ньому "бракує індивідуалізації".

Висновок з'явився на офіційному сайті Венеційської комісії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венеційська комісія наголошує, що якщо цей проєкт закону ухвалять, він призведе до обмеження права бути обраним, яке закріплено зокрема у статті 3 Протоколу № 1 Європейського суду з прав людини та статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Обмеження стосуватимуться членів тієї чи іншої забороненої партії, яка мала виборні посади з моменту введення воєнного стану 24 лютого 2022 року та протягом 10 років після його припинення або скасування.

Венеційська комісія згодна, що певні обмеження виправдані ще деякий час після припинення дії воєнного стану, але термін, який визначили творці закону, "є невиправдано тривалим".

Запропоновані положення проєкту №9081 будуть дійсні ще довго після закінчення воєнного стану, тому їх слід аналізувати з перспективи їх довгострокового застосування - тобто застосування в мирний час.

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Оскільки Україна опинилась в унікальній історичній ситуації, Венеціанська комісія визнає, що документ №9081 законно спрямований у цілому на захист незалежності, демократичного ладу й національної безпеки.

Однак, як пише комісія, він автоматично забороняє бути обраними на підставі членства в партії та посади, "без розбору, без розрізнення тих членів партії, які активно сприяли незаконним діям, які приписують всій політичній партії". Венеційська комісія підсумувала, що під обмеженням будуть і представники партій, які виконували "нейтральні" обов'язки, а в законопроєкті "бракує індивідуалізації, а отже гарантії належної правової процедури. Це суперечить принципу пропорційності та може призвести до свавілля".

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