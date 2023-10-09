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Завтра Зеленський відвідає Румунію, - Канцелярія президента Румунії Йоганніса

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Президент Володимир Зеленський 10 жовтня відвідає Румунію на запрошення Бухаресту. Це перший його візит до країни з початку повномасштабної війни.

Про це повідомила канцелярія румунського президента Клауса Йоганніса, передає Цензор.НЕТ. 

Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

"Візит підтверджує незмінну безумовну підтримку Румунією України в контексті незаконної війни Росії проти нашої держави, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес", – йдеться в повідомленні.

Лідери України та Румунії обговорять посилення підтримки Києва в протистоянні російській агресії, безпекову ситуацію в регіоні та в Чорному морі й "необхідні кроки для її врегулювання", а також розвиток двосторонньої співпраці.

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Минулого разу інформація про візит з'явилася у румунських ЗМІ, однак без офіційного підтвердження. 

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Топ коментарі

  • SlavaGeroyam
    может они оставят его у себя.,.вместе с Ермачелло.?
  • dar ddd55bf6
    Гастролі 95 балагану продовжуються.
  • Энди Мир
    Подивимося скільки "туристів" за наш рахунок він з собою потягне.
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