Парламент Грузії "навіть не розглядатиме" резолюцію про засудження плану РФ збудувати базу для флоту в окупованій Абхазії

Парламентська більшість у Грузії "навіть не розглядатиме" проєкт резолюції, в якому засуджуються плани Кремля щодо передислокації частини кораблів Чорноморського флоту РФ в порт Очамчира в окупованій Абхазії.

Про це заявив віцеспікер парламенту Грузії від владної партії "Грузинська мрія" Георгій Вольський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Вольський обґрунтував рішення парламентської більшості не ухвалювати резолюцію тим, що Грузія "перебуває у складному становищі за умов окупації Росією Абхазії та Південної Осетії", і за таких обставин ухвалювати таку резолюцію "було б провокацією".

Вольський дав зрозуміти, що заява Аслана Бжанії ще не означає будівництва в Очамчирському порту російської військово-морської бази, оскільки аналогічні заяви Москва "робила ще в 2009 році", але відтоді "в Очамчирі не були проведені ніякі роботи з поглиблення морського дна чи будівництва інфраструктури, яка потрібна на військово-морській базі".

Проєкт резолюції, підготовлений незалежною депутаткою Теоною Акубардією та її колегами по опозиційній фракції "За Грузію", в різкій формі "засуджував окупацію Москвою суверенної території Грузії в Абхазії та Південній Осетії", так само як її "мілітаризацію, що прямо загрожує національній безпеці Грузії, регіону та всього євроатлантичного співтовариства".

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Нагадаємо, "голова" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія повідомляв, що Росія розмістить залишки Чорноморського флоту на новій постійній базі на узбережжі Чорного моря на окупованій території Грузії - в Абхазії.