Антикорупційний суд відсторонив від посади підозрюваного у хабарництві мера Сум Лисенка

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"9 жовтня слідчий суддя ВАКС відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", - йдеться у повідомленні.



Строк відсторонення - 2 місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мера Сум Лисенка, якого затримали на хабарі в 2,13 млн грн, випустили під заставу

Нагадаємо, 2 жовтня мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради затримали "на гарячому" - в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн гривень хабаря. Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.