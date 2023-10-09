Росія вкотре скликає Радбез ООН для "засудження постачання зброї до України"

Російська Федерація вкотре скликає Радбез ООН для "засудження постачання зброї до України", яке нібито подовжує війну.

Про це на засіданні Радбезу в понеділок заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У характерній для РФ пропагандистській манері він марно намагався переконати членів РБ, що російські війська не завдають ударів по цивільних об’єктах України, а використовують лише "високоточну зброю" для враження військових об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська делегація, користуючись правом постійного члена Ради Безпеки ООН, уже неодноразово скликала цей орган для "засудження" постачань зброї та військової техніки Україні.

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