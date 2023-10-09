ЮНІСЕФ передав ДСНС та Нацполіції 15 мобільних класів безпеки для інформування населення щодо мінних загроз

ЮНІСЕФ передав Державній службі з надзвичайних ситуацій і Національній поліції 15 мобільних класів безпеки в межах реалізації ініціативи з підвищення обізнаності населення щодо мінних та інших загроз. Такі класи відправляться в громади 10 регіонів України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо реалізацію ініціативи з підвищення обізнаності населення щодо мінних та інших загроз сьогодення, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях.

В межах цього проєкту ЮНІСЕФ передав ДСНС та Нацполіції 15 мобільних класів безпеки. Це спеціально оснащені транспортні засоби, у яких будуть інформувати та навчати людей, зокрема дітей", - написав прем'єр.

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Також Шмигаль повідомив, що станом на зараз в Україні 174 тис. кв. км території перебуває під забрудненням мін або нерозірваних снарядів. Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах майже 250 людей загинули, ще близько 500 зазнали поранень. Ініціатива мобільних класів безпеки має на меті вберегти людей від цієї загрози та інших викликів воєнного часу. Такі класи відправляться в громади 10 регіонів України. Надалі буде залучатися ще більше громад.

"Ми також продовжуємо роботу щодо формування в Україні ринку гуманітарного розмінування та посилення спроможностей оперативного розмінування", - додав Шмигаль.

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