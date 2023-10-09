США готуються покарати РФ за перевищення стелі цін на нафту, - глава Мінфіну США Єллен

Цінова стеля на російську нафту більше не працює так, як це передбачалося. Сполучені Штати готуються покарати РФ за перевищення стелі цін на нафту.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та РБК-Україна.

Вона зазначила, що ціни на ринку сигналізують про те, що цей механізм, можливо, більше не працює так, як спочатку очікувалося.

Вона також заявила, що США дуже уважно стежать за виконанням встановлених правил.

"Ми хочемо переконатися, що учасники ринку усвідомлюють, що ми серйозно ставимося до цієї цінової стелі. Йдеться про дотримання чинних обмежень", - наголосила Єллен.

Очікується, що обмеження цін на нафту і його забезпечення будуть на порядку денному переговорів між Єллен і міністрами фінансів членів "Великої сімки" в Марракеші (Марокко) цього тижня.

Читайте також: США стежать за дотриманням стелі цін на російську нафту, - Кірбі

Наприкінці вересня Bloomberg повідомляв, що російська нафта продовжує дорожчати, попри встановлену стелю цін.