Окупанти із загонів "Шторм-Z" дезертирують дедалі частіше, - Сили оборони

У ЗСУ відзначають, що росіяни дедалі частіше дезертирують із загонів "Шторм-Z". Ці підрозділи використовуються, як штрафні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що дезертирство серед бійців підрозділу "Шторм-Z" присутнє і воно зростає.

"Зазвичай окупанти відправляються у відпустку, коли кому це вдається зробити, і вже дуже часто не повертаються. Тобто ми фіксуємо ці випадки", - розповів він.

Також Євлаш пригадав відео, яке нещодавно з'явилось в соціальних мережах, на якому командир росіян поблизу Бахмуту бив палкою своїх підлеглих.

"Імовірно це також були ці штрафники "Шторм-Z". Зараз встановлюється, які саме підрозділи то були. У противника досить низький рівень мотивація оскільки зараз ще і погода погіршиться", - зазначив Євлаш.

Він уточнив, що це все не піде на користь окупантам, це вплине на інтенсивність бойових дій та морально-психологічний стан загарбників.

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Він жодав, що наразі підрозділ "Шторм-Z" можна порівняти зі штрафними батальйонами, в який набирають ув'язнених. Також туди відправляють військовослужбовців за якісь правопорушення проступки.

За словами Євлаша, це робиться для того, аби окупанти "кров'ю могли скупити свою вину перед російським народом та командуванням".

"Вони виконують злочинні різні задачі, переважно їх посилають як розвідку на міни, перевірити наші інженерні укріплення, також інколи з метою виявити наші вогневі позиції", - пояснив Євлаш.

Також він розповів, що як основну ударну силу росіяни їх не використовують. Це зазвичай погано підготовлені люди, серед них немає фахівців та досвідчених бійців. Євлаш додав, що це фактично гарматне м'ясо.

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