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Небензя про ракетний удар по селу Гроза: "Там было множество украинских неонацистов". ВIДЕО

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Представник Росії в ООН Васілій Небензя заявив, що ракетним ударом по селу Гроза окупанти вбили багато "українських неонацистів". За його словами у кафе, куди росіяни спрямували ракету, нібито відбувався похорон "високопоставленого націоналіста".

Відповідну заяву він зробив на засіданні Радбезу ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що там у момент удару був похорон одного з високопоставлених українських націоналістів, там було багато поплічників нацистів. Саме тому більшість тіл на знімках – це чоловіки призовного віку", – заявив він.

5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті. В результаті обстрілу магазину та кафе було вбито 52 мирних мешканців.

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Автор: Ангеліна Шорохова

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Топ коментарі

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    здохни мразь проклята разом зі своїм ****** і всією московією.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    так надо долбануть по мацкве и сообщить что там полно неонацистов и к стати это будет правда.
  • cimbitep
    та з кацапами все зрозуміло. а ці всі, так звані цивілізовані країни сидять, слухають. і виглядає це значно огидніше цього бридкого кацапа.
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