За даними розвідки Росія передавала ХАМАСу зброю, щоб потім звинуватити в цьому Україну, - Кислиця

За даними розвідки Росія передавала зброю терористам угруповання ХАМАС для їхнього вторгнення у Ізраїль, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У рамках дезінформаційних кампаній Кремля ці фейки можуть бути використані як основа для так званих "розслідувань" у західному інформаційному просторі. Для більшої переконливості цих фейків Росія може використати перебіжчика з української прикордонної служби Руслана Сирового, який виявився давнім російським агентом", – наголосив Кислиця.

Він додав, що не буде несподіванкою, якщо посланець Путіна в цьому залі у п'ятницю намагатиметься використати цей наратив про призначену Україні зброю на Близькому Сході.

Кислиця висловив сподівання, що світ зосередиться на зміцненні оборонних можливостей України, "а не на споживанні російської пропаганди та перегляді нових шоу "Мосфільму", подібних до тих, що заплановано в цьому залі на 13 жовтня".

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Нині Російська Федерація ретельно копіює свою "рольову модель" – Третій Рейх.

За словами Кислиці, Росія робить це, "убиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи імперські настрої та почуття власної вищості".

"А ще вони намагаються відбілити свою агресію, вдаючи, що захищаються від уявних нападів", - наголосив він.

Кислиця нагадав, що в Україні добре пам'ятають подібні історії, коли цілі населені пункти стиралися з мапи, населені пункти руйнувалися, а їхні мешканці гинули під час нацистського вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, Російська Федерація вкотре скликає Радбез ООН для "засудження постачання зброї до України", яке нібито подовжує війну.