НАТО має залишатися з Україною до її перемоги, - резолюція Парламентської Асамблеї

Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди та парламенти Альянсу продовжувати збільшувати свою військову, розвідувальну, фінансову, тренувальну та гуманітарну підтримку України "до її перемоги".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в резолюції "Виконання рішень Вільнюського саміту: прискорення адаптації НАТО та підтримка України", ухваленій у понеділок на щорічній сесії ПА НАТО у Копенгагені.

"Асамблея переконана, що НАТО повинно мати чітке бачення того, як має закінчитися війна в Україні, і залишатися з Україною до її перемоги", - йдеться у документі.

У резолюції засуджується війна РФ проти України, обстріли Росією населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, а також систематичне вчинення нею воєнних злочинів, злочинів проти людяності та актів геноциду на незаконно окупованих територіях. Нагадується, що "російська держава, за її нинішнього режиму, є терористичною".

Асамблея закликала уряди та парламенти Альянсу "продовжувати збільшувати свою військову, розвідувальну, фінансову, тренувальну та гуманітарну підтримку України, в тому числі шляхом прискорення поставок достатньої кількості сучасних озброєнь, необхідних для України для самозахисту та відновлення територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно із далекобійними ракетами великої дальності та багатоцільовими винищувачами, і продовжувати надавати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги України, підтверджуючи при цьому принцип "нічого про Україну без України".

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Також у резолюції містяться заклики "узгодити подальші сміливі стратегічні рішення щодо членства України в НАТО" та "подвоїти зусилля, спрямовані на збереження трансатлантичного консенсусу щодо членства України в НАТО, а також активно використовувати механізми партнерства Україна-НАТО, в тому числі Раду Україна-НАТО, щоб допомогти Україні якнайшвидше виконати умови для членства".

Крім того, ПА НАТО закликала до спільної роботи над створенням спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності Росії за злочин агресії, а також "підтримувати національні та міжнародні суди у документуванні та переслідуванні численних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та повідомлень про акти геноциду, скоєних під час російської агресії".

Водночас у резолюції йдеться про необхідність підтримки та посилення санкцій проти Росії, спрямованих на підрив її здатності продовжувати війну, "до тих пір, поки Росія не припинить свою агресію та не виведе всі свої війська з усієї території України".

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