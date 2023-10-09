Суддя Верховного суду Сімоненко має російське громадянство з 2003 року, - "Схеми". ФОТО

Валентина Сімоненко, суддя Верховного суду, яка у березні 2023 подала у відставку, має паспорт РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

Відповідно до витягу з "Роспаспорту", який є у розпорядженні "Схем", суддя, коли ще мала прізвище Смірнова, стала громадянкою РФ 10 квітня 2003 року.



Причина набуття громадянства Росії, – стаття 18 пункт "а" Федерального закону "Про громадянство РФ", в якій зазначено, що його може отримати особа, член подружжя якої або родич, або батьки мають російське громадянство.



На момент отримання громадянства РФ Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя у Криму.



Станом на зараз паспорт Сімоненко значиться "недійсним у зв’язку зі спливом строку його дії".



Згідно із витягом, паспорт громадянки РФ на ім’я Валентини Смірнової видав орган внутрішніх справ у станиці Вешенській, що розташована у Ростовській області. В базах даних витоку мешканців РФ вказано, що станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні.У базі же – дані її російського паспорту.







Це може свідчити про те, що Валентина Сімоненко не виходила з громадянства РФ, адже відповідно до указу президента Росії від 14 листопада 2002 року для цього необхідно подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Що суддя, відповідно до витоку з російських баз даних, вірогідно, не зробила.



У березні цього року суддя подала заяву про відставку. Раніше агенція "Слідство.Інфо" повідомила, що попри її поїздки в окупований Крим та зв’язки з місцевою окупаційною владою, Сімоненко отримуватиме довічне грошове утримання, адже має відповідний для цього стаж роботи суддею.



На прохання "Схем" голова всеукраїнського об'єднання "Автомайдан" Катерина Бутко порахувала, з огляду на зарплату судді за останні роки, що сума довічного грошового утримання Сімоненко може становити близько 200 000 гривень на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час, щоб їх здати, - Лубінець