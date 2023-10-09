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Суддя Верховного суду Сімоненко має російське громадянство з 2003 року, - "Схеми". ФОТО

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Валентина Сімоненко, суддя Верховного суду, яка у березні 2023 подала у відставку, має паспорт РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

Відповідно до витягу з "Роспаспорту", який є у розпорядженні "Схем", суддя, коли ще мала прізвище Смірнова, стала громадянкою РФ 10 квітня 2003 року.

Причина набуття громадянства Росії, – стаття 18 пункт "а" Федерального закону "Про громадянство РФ", в якій зазначено, що його може отримати особа, член подружжя якої або родич, або батьки мають російське громадянство.

На момент отримання громадянства РФ Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя у Криму.

Станом на зараз паспорт Сімоненко значиться "недійсним у зв’язку зі спливом строку його дії".

Згідно із витягом, паспорт громадянки РФ на ім’я Валентини Смірнової видав орган внутрішніх справ у станиці Вешенській, що розташована у Ростовській області. В базах даних витоку мешканців РФ вказано, що станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні.У базі же – дані її російського паспорту.

Суддя Верховного суду Сімоненко має російське громадянство з 2003 року, - Схеми 01
Суддя Верховного суду Сімоненко має російське громадянство з 2003 року, - Схеми 02
Суддя Верховного суду Сімоненко має російське громадянство з 2003 року, - Схеми 03
Це може свідчити про те, що Валентина Сімоненко не виходила з громадянства РФ, адже відповідно до указу президента Росії від 14 листопада 2002 року для цього необхідно подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Що суддя, відповідно до витоку з російських баз даних, вірогідно, не зробила.

У березні цього року суддя подала заяву про відставку. Раніше агенція "Слідство.Інфо" повідомила, що попри її поїздки в окупований Крим та зв’язки з місцевою окупаційною владою, Сімоненко отримуватиме довічне грошове утримання, адже має відповідний для цього стаж роботи суддею.

На прохання "Схем" голова всеукраїнського об'єднання "Автомайдан" Катерина Бутко порахувала, з огляду на зарплату судді за останні роки, що сума довічного грошового утримання Сімоненко може становити близько 200 000 гривень на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час, щоб їх здати, - Лубінець

Топ коментарі

  • Олег Мандрівник 5f262892
    Я мозг сломал. Она коллаборантка, предательница, гражданка недоимперии, которая убивает украинцев - а ей пожизненное довольствие в 200к в месяц????
    Вы там *********?
  • темний лорд
    Схеми виявили,а СБУ про це навіть не знає, о як!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Люди на заводах працюють продукцію виготовляють , ввп піднімають, економіку підтримують і немають таких пенсій. А ота дармоїдка лише папірці перекладала , хабарі брала, продалася кацапам і їй ще й таку пенсію платити!!! В цій системі треба робити докоррінні зміни!
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