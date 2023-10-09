Інтенсивність бойових дій на Лимано-Куп’янському напрямку знизилася через погоду, - Сили оборони

За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Інтенсивність бойових дій знизилася через рясні опади.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зв'язку з рясними опадами, які йдуть останніми днями у смузі відповідальності Східного угрупування військ, інтенсивність бойових зіткнень на Лимансько-Куп'янському напрямку знизилась. Звичайно, не можна сказати, що вони взагалі відсутні. Так, за минулу добу відбулося 11 зіткнень", - зазначив він.

Водночас Євлаш поінформував, що втрати ворога становлять 150 осіб вбитими та пораненими, ще чотири особи взяли у полон. Загалом російські загарбники за добу 465 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Речник зауважив, що ворожі війська найбільше використовують артилерію, уникаючи прямих зіткнень.

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За його словами, на Лимансько-Куп'янському напрямку наразі спостерігається зменшення інтенсивності обстрілів і застосування авіації.

"Наприклад щодо авіації. Якщо раніше ми говорили про півтора десятка ударів і Су-35, Су-25, то за минулу добу не відбулось жодного бойового удару зі сторони противника", - зазначив Євлаш.

Також Євлаш зауважив, що знизилася інтенсивність використання безпілотних літальних апаратів з боку російських військ.

"Противник зараз акцентує свою увагу поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки. Намагається перекидати туди свої штурмові загони - "Шторм-Z", "Шторм", різні стрілецькі батальйони та танкові підрозділи. Проте успіхів вони не мають. Наші захисники тримають кордон та відбивають атаки противників", - додав він.

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