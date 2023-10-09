Конгрес має затвердити додаткове фінансування, щоб США могли одночасно підтримувати і Ізраїль, і Україну, - міністерка армії США Вормут

Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно затвердити додаткове фінансування для того, щоб США могли одночасно надавати допомогу як Україні, так і Ізраїлю.

Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона наголосила, що американська армія все ще розглядає прохання Ізраїлю щодо військової допомоги.

"Одна річ, яка справді важлива з погляду боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців - це додаткове фінансування з боку Конгресу", - наголосила Вормут.

Вона уточнила, що додаткове фінансування є необхідним для того, щоб збільшити можливості США з точки зору виробництва боєприпасів та оплачувати їх виготовлення.

"Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тому я сподіваюся, що ми скоро побачимо це", - додала Вормут.

Також читайте: У Конгресі вимагають від Байдена роз’яснити його стратегію "підтримки перемоги України"