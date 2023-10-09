Переміщення ядерної зброї в Білорусь є спробою РФ залякати сусідні країни та показати домінування Москви над Мінськом, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що рішення Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі є частиною її кампанії "погроз" і "залякування" сусідніх країн і водночас підкреслює домінування Москви над Мінськом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це бряцання зброєю, це можливість показати і спробувати налякати маленькі країни, такі як Литва та інші країни Балтії, щоб вони, можливо, змінили свою позицію", – сказав голова МЗС Литви.

Ландсбергіс сказав, що хоча "потенційну небезпеку, яку несе переміщення ядерної зброї" не можна недооцінювати, "більш небезпечним, ніж зброя, є намір доставити її до Білорусі".

Він додав, що "вся інформаційна кампанія свідчить насамперед про ігнорування Путіним того, що залишилося від суверенітету Білорусі, ігнорування норм їхньої конституції або того, що від них залишилося".

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