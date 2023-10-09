Є всі шанси, що ВР незабаром розгляне визнання ХАМАСу терористичною організацією, - Веніславський

Є всі шанси, що ВР незабаром розгляне визнання палестинського угруповання ХАМАС терористичною організацією.

Про це, заявив в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат України від "Слуги народу", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що на тлі тих жахіть, які ми побачили за останні кілька днів, де дійсно "Хамас" демонстрував свою жорстокість і терористичну спрямованість проти мирного населення, коли він діставав мирних громадян з автомобілів і брав у заручники абсолютно невинних людей, використовував це як засіб для торгу – це і є сутність терору. Тому безперечно терористична спрямованість цієї війни для мене, як для юриста, очевидна", – зазначив Веніславський.

За його словами, це питання є компетенцією комітету із закордонних справ. Відтак, під час найближчих пленарних засідань він очікує рекомендацій від колег "як найбільш ефективно і раціонально діяти у цій ситуації".

Відповідаючи на запитання, чому народні депутати не поставили крапку у цьому питанні раніше, пояснив це низкою чинників.

"Є дуже багато складових і ми повинні розуміти, що боремося із дуже складним ворогом, який має також дуже багато різних точок дотику і впливу на різні регіони світу. І тому для нас важливо, щоб ми не набули собі ще додатково якихось складнощів і ворогів на тлі боротьби з РФ за нашу незалежність", – пояснив Веніславський.

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