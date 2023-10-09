Завдання ЗСУ - зменшити військовий потенціал Росії, - Україна в Радбезі ООН
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постпред України Сергій Кислиця, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Саме це і є головним завданням, яке виконують українські Збройні сили, зокрема, використовуючи зброю, отриману від наших союзників, – зменшити військовий потенціал Росії, тим самим обмеживши її здатність вести агресивні війни", – зазначив постпред.
За його словами, Росія, у свою чергу, намагається підірвати наш людський потенціал, зазіхаючи таким чином на право України та українців на існування.
Кислиця нагадав слова президента РФ Володимира Путіна 6 жовтня на так званому Валдайському форумі: "Якщо завтра припиняться західні оборонні поставки, Україні залишиться жити тиждень".
Представник України висловив обурення з приводу того, що країна, яка продовжує щодня вбивати українців, нині балотується як кандидат до Ради ООН з прав людини, вибори до якої відбудуться у вівторок, 10 жовтня
"Вісімнадцять місяців тому членство Росії в цьому органі було призупинено через "грубі й систематичні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені Російською Федерацією під час агресії проти України", – нагадав український дипломат.
Відновлення правосуддя і притягнення Росії до відповідальності будуть ключовими елементами всеосяжного, справедливого і тривалого миру і безпеки, від яких виграє весь світ, підкреслив постпред України, закликавши країни ООН долучитися до реалізації Формули миру, раніше представленої міжнародній спільноті.