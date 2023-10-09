Завдання ЗСУ - зменшити військовий потенціал Росії, - Україна в Радбезі ООН

Головне завдання ЗСУ - зменшити військовий потенціал РФ, тим самим обмеживши її здатність вести агресивні війни.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постпред України Сергій Кислиця, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саме це і є головним завданням, яке виконують українські Збройні сили, зокрема, використовуючи зброю, отриману від наших союзників, – зменшити військовий потенціал Росії, тим самим обмеживши її здатність вести агресивні війни", – зазначив постпред.

За його словами, Росія, у свою чергу, намагається підірвати наш людський потенціал, зазіхаючи таким чином на право України та українців на існування.

Кислиця нагадав слова президента РФ Володимира Путіна 6 жовтня на так званому Валдайському форумі: "Якщо завтра припиняться західні оборонні поставки, Україні залишиться жити тиждень".

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Представник України висловив обурення з приводу того, що країна, яка продовжує щодня вбивати українців, нині балотується як кандидат до Ради ООН з прав людини, вибори до якої відбудуться у вівторок, 10 жовтня

"Вісімнадцять місяців тому членство Росії в цьому органі було призупинено через "грубі й систематичні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені Російською Федерацією під час агресії проти України", – нагадав український дипломат.

Відновлення правосуддя і притягнення Росії до відповідальності будуть ключовими елементами всеосяжного, справедливого і тривалого миру і безпеки, від яких виграє весь світ, підкреслив постпред України, закликавши країни ООН долучитися до реалізації Формули миру, раніше представленої міжнародній спільноті.

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