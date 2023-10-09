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ХАМАС обіцяє страчувати заручників, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по Газі

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хамас
Палестинський терористичний рух ХАМАС погрожує страчувати заручників та публікувати відео страт, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по Газі.

Про це заявив речник бригад ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Кассам, його слова наводить The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо", - заявив він. 

Раніше повідомлялося, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС унаслідок авіаударів по Газі, що тривали до ранку понеділка. 

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Які сцикливі потвори. Лізли вбивати, гвалтувати, грабувати як їх брати кацапи і щоб спасти свої нікчемні шкури, погрожують вбивати заручників, щоб залишитися живими?
    Цю ситуацію має розрулити Папа московсьський,точніше Римський, який запропонує заради миру нести хрест ізраїльтянці і представниці ХАМАСУ, точно як поступив з Україною.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ХАМАС обісрався,а могли собі сидіти на березі теплого Середземного моря,получати дотації з ЄС І США..А ТЕПЕР ТІЛЬКИ СМЕРТЬ
  • ZoV KobZona
    В ответ надо стирать целые кварталы Газы с лица Земли.
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