ХАМАС обіцяє страчувати заручників, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по Газі

Палестинський терористичний рух ХАМАС погрожує страчувати заручників та публікувати відео страт, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по Газі.

Про це заявив речник бригад ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Кассам, його слова наводить The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС унаслідок авіаударів по Газі, що тривали до ранку понеділка.

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