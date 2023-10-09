ХАМАС обіцяє страчувати заручників, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по Газі
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Палестинський терористичний рух ХАМАС погрожує страчувати заручників та публікувати відео страт, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по Газі.
Про це заявив речник бригад ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Кассам, його слова наводить The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС унаслідок авіаударів по Газі, що тривали до ранку понеділка.