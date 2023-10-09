У Сенаті США пропонують прийняти річний пакет допомоги Україні, - The Wall Street Journal

За інформацією The Wall Street Journal, сенатори США від обох партій пропонують прийняти річний пакет допомоги для України, який вирішить питання фінансування до виборів президента США у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Сенатори від обох партій, які підтримують Україну, заявили The Wall Street Journal, що нова допомога може бути затверджена десь між моментом, коли Сенат повернеться з канікул 16 жовтня, і закінченням терміну дії поточного законопроекту про тимчасові витрати 17 листопада. Вони висловили обережний оптимізм щодо пакету.

За інформацією видання, принаймні деякі республіканці в Палаті представників підтримують такий підхід. Конгресмен Майкл МакКол з Техасу, головний республіканець у комітеті у закордонних справах Палати представників, сказав, що він та інші, хто підтримує Україну, разом із тодішнім спікером Маккарті зустрічалися з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони сказали йому, що думають, що річний пакет буде мати більше сенсу, "щоб дати українцям відчуття впевненості, але також з політичної точки зору не проводити це голосування кожні три місяці".

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Декілька сенаторів, опитаних The Wall Street Journal, назвали загальну суму, необхідну для фінансування України до виборів у США наступного року – від 50 до 100 мільярдів доларів.

Сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити $60-70 мільярдів на допомогу Україні, назвавши цю цифру "зовнішньою межею".

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, сказав у свою чергу, що якби це залежало від нього, цифра була б ближчою до 100 мільярдів доларів, але сказав, що він готовий піти на компроміс, якщо республіканці погодяться на 60 мільярдами доларів.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер і лідер меншості республіканець Мітч Макконнелл заявили, що допомога Україні залишається пріоритетом.

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